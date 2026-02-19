LIVE Italia-Svizzera Curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA | sfida da dentro o fuori

L’Italia affronta la Svizzera in una partita decisiva di qualificazione per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La causa è la possibilità di conquistare un biglietto diretto per la competizione olimpica di curling. La sfida si svolge oggi con entrambe le squadre determinate a prevalere, in un match che potrebbe decidere il loro destino olimpico. I giocatori italiani puntano sull’esperienza accumulata nelle ultime competizioni internazionali, sperando di ottenere un risultato positivo che li avvicini all’obiettivo. La partita si gioca in diretta, con gli occhi di tutto il movimento sportivo puntati sulla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo incontro di qualificazione per il torneo maschile di curling dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 tra Italia e Svizzera. Ultima chiamata per l’Italia nel torneo maschile di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Gli azzurri chiudono il round robin contro la Svizzera, già certa del primo posto, ma per Retornaz e compagni la posta in palio è altissima: la qualificazione alle semifinali è ancora possibile e, soprattutto, è ancora nelle loro mani. O forse sarebbe meglio dire nelle loro stone. 🔗 Leggi su Oasport.it

