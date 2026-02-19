LIVE Italia-Svizzera 3-4 Curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA | doppio punto azzurro nel sesto end

L’Italia ha perso contro la Svizzera 3-4 nel curling alle Olimpiadi 2026, a causa di un errore nel sesto end. La partita si è decisa negli ultimi minuti, quando gli svizzeri hanno segnato il punto decisivo con una stones piazzata perfettamente. L’azzurro ha tentato di recuperare nel settimo end, ma senza successo. La sfida si è svolta a Pechino, davanti a un pubblico appassionato. La squadra italiana ora si concentra sulle prossime partite per tentare la qualificazione. La partita è stata molto combattuta fino all’ultimo stone.

10.41: Una stone elvetica a punto a metà del settimo end 10.38: Due stone svizzere sulla sinistra della casa a punto dopo 4 tiri del settimo end 10.35: La bocciata di Retornaz porta i due punti all'Italia che ha iniziato a giocare con un certo raziocinio e anche con qualche colpo risolutore. Si respira dopo sei end ma la strada è ancora lunghissima.. 3-4 10.31: Tripla bocciata di Mosaner che piazza la stone azzurra a punto, stone svizzera seconda, stone azzurra terza nella casa a quattro tiri dalla fine dell'end