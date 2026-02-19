L’Italia affronta la Gran Bretagna nel curling femminile, una partita decisiva per le qualificazioni olimpiche di Milano Cortina 2026. La squadra azzurra cerca di ottenere una vittoria importante davanti al pubblico di casa, con l’obiettivo di avvicinarsi al sogno olimpico. Le atlete italiane sono determinate a dimostrare il loro valore in una sfida che promette emozioni e tensione. La partita si gioca questa mattina, con le giocatrici pronte a scendere in pista. Seguite l’evento in diretta.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo incontro di qualificazione per il torneo femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 tra Italia e Gran Bretagna. Ultima uscita olimpica per l’Italia nel torneo femminile di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Le azzurre chiudono il proprio round robin affrontando la Gran Bretagna giovedì 19 febbraio alle ore 14.05, in una sfida che non mette più in palio la qualificazione alle semifinali ma che rappresenta un passaggio importante per orgoglio, crescita e prospettiva futura. La classifica ha già emesso i primi verdetti: la Svezia guida con 8 vittorie e ha staccato il pass per la fase a eliminazione diretta, mentre alle sue spalle si accende la lotta tra Svizzera, Corea del Sud e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Gran Bretagna, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre per chiudere in bellezza

