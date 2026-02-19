LIVE Italia-Gran Bretagna 4-7 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | le azzurre chiudono con la settima sconfitta

L’Italia ha perso contro la Gran Bretagna con il punteggio di 4-7 nel curling femminile alle Olimpiadi. La causa della sconfitta sta nelle scelte tattiche delle italiane, che non sono riuscite a contenere le avversarie durante la partita. Le azzurre hanno commesso errori nel quarto e nell’ottavo end, permettendo alle britanniche di allungare il punteggio. Le giocatrici italiane hanno mostrato impegno, ma non sono riuscite a invertire il risultato nel finale. La gara si è conclusa con la settima sconfitta consecutiva per la squadra italiana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10: Si chiude qui il nostro live, grazie per averci seguito e buona serata! 17.08: Italia e Gran Bretagna salutano il torneo olimpico. Si chiude qui un ciclo per la Nazionale azzurra. Bisogna vedere da chi ripartire, sicuramente da Constantini, bronzo nel curling misto 17.04: Finisce qui con la settima sconfitta il cammino dell'Italia femminile ai Giochi di casa a Cortina. Arriva un solo punto per le azzurre nell'ultimo end, sconfitta 4-7 17.01: Sempre due stone azzurre a punto a 4 tiri dalla fine. C'è poco da fare ma si sapeva. 16.55: Stone azzurra a punto dopo 6 tiri dell'ultimo end 16.