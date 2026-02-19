LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Verstappen all’attacco tanto lavoro da subito per Hamilton

Max Verstappen ha dimostrato grande determinazione nel primo giorno di test a Sakhir, causando preoccupazione tra gli avversari. La sua agressività in pista si nota subito, con tempi che sorprendono già nelle prime tornate. Hamilton, invece, si concentra sul lavoro di setup e accumula chilometri per prepararsi alla stagione. La giornata si anima con diversi piloti impegnati a spingere al massimo. La pista di Sakhir si riempie di rumore e di tensione, mentre i team analizzano i dati raccolti. La sfida tra i piloti è appena iniziata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34 Continua a girare Verstappen che mette paura ai rivali. Lavoro intenso invece sulla monoposto di Ocon, fermo dopo un breve stint. 13.31 Max Verstappen al comando! 1.33.444 è il nuovo primato con 9 millesimi di margine su Lando Norris. 13.30 Non poteva mancare il commento sulle nuove auto, aspramente criticate da Max Verstappen: "Senza dubbio le monoposto sono differenti. Sono d'accordo con Max Verstappen con le sue dichiarazioni, ma voglio godermi la situazione e scoprire queste nuove auto. Senza dubbio la F1 deve essere la forma più pura del motorsport, ora sei sempre in controllo della batteria".