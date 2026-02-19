LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | si parte alle 8.00 con la seconda giornata

Alle 8 di questa mattina, le prove sul circuito di Sakhir sono iniziate con 12 team pronti a testare le nuove monoposto. La giornata vede in azione piloti come Norris, Hamilton e Verstappen, che si alternano tra sessioni mattutine e pomeridiane. La presenza di talenti emergenti come Antonelli e Ocon si combina con le vetture più attese, tra cui quella della Ferrari. La pista si anima di motori e pneumatici nuovi, mentre le squadre cercano di raccogliere dati utili per le prossime gare. La sessione prosegue senza problemi evidenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.57 Di seguito la line-up piloti per la giornata odierna: McLaren: Norris (mattina)Piastri (pomeriggio) Mercedes: Russell (mattina)Antonelli (pomeriggio) Red Bull: Verstappen Ferrari: Hamilton Williams: Albon Racing Bulls: Lawson Aston Martin: Alonso Haas: Bearman (mattina)Ocon (pomeriggio) Audi: Bortoleto (mattina)Hulkenberg (pomeriggio) Alpine: Colapinto Cadillac: Bottas (mattina)Perez (pomeriggio) 7.54 Per quanto si è visto nella prima giornata dei test di ieri in Bahrain diverse vetture si sono presentate nel migliore dei modi alla nuova stagione, mentre altre devono ancora recuperare parecchio terreno, sia a livello di prestazione singola, sia di affidabilità. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc il migliore della prima parte di giornata. Norris e Antonelli inseguono. Si torna in pista alle 13.00Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo nella prima parte dei test a Sakhir, confermando la buona forma della Ferrari.

