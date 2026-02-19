LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | proseguono le sessioni per Antonelli e la Ferrari
Antonelli e la Ferrari continuano i test a Sakhir, dove le sessioni si svolgono nel caldo del Bahrain. Oggi si concentrano sulla messa a punto delle monoposto prima dell'inizio del campionato 2026. I piloti spingono al massimo, cercando di migliorare i tempi e risolvere piccoli problemi tecnici. Le squadre raccolgono dati importanti in vista delle prossime gare. La giornata procede senza intoppi, mentre gli ingegneri analizzano con attenzione ogni dettaglio. Seguite gli aggiornamenti in tempo reale per scoprire le novità dalla pista.
Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e penultima giornata dei secondi test di Sakhir (Bahrain) riservati alla Formula Uno. Il Mondiale di Formula Uno 2026 sta per prendere il via e sul tracciato del Bahrain inizia davvero a svelare i propri valori. Anche nel Day-2 vedremo di nuovo in azione team e piloti dopo che abbiamo vissuto una prima giornata di test decisamente indicativa, con alcuni scricchiolii a livello di affidabilità. Quale sarà il programma della giornata? La seconda e penultima giornata dei secondi test di Sakhir prenderà il via alle ore 08.
Charles Leclerc con la Ferrari davanti a tutti, seguito dalla McLaren di Lando Norris e dalla Mercedes di Kimi Antonelli. Sono loro in vetta alla classifica dei tempi dopo la prima mattinata di test della Formula 1 a Sakhir. #ANSA facebook