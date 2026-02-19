LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Piastri in vetta Verstappen solido sul passo Hamilton torna in pista!

L’incidente di Piastri durante il test di Sakhir nel 2026 ha portato il pilota australiano in cima alla classifica, grazie a una serie di giri veloci. Verstappen si conferma stabile mantenendo un passo consistente, mentre Hamilton ritorna in pista con gomme dure e stabilisce un tempo di 1’36”578. La sessione continua, e gli aggiornamenti sulla performance dei piloti arrivano in tempo reale. La sfida tra i top driver si fa sempre più intensa nel primo giorno di test.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31 Hamilton torna in pista con gomme dure e stampa il tempo di 1’36?578, vedremo se ce ne saranno altri, oppure se è un semplice time-attack. Attacco al tempo di Antonelli. 15.29 Lewis Hamilton entra ai box dopo 8 giri, mentre Verstappen prosegue e stampa in 1’40?076. 15.27 1’38?717 per Hamilton che si attesa su questo ritmo, mentre Verstappen gira in 1’39?810 e sono 13 giri con gomme medie. Lewis è in pista con le dure. 15.25 In tutto questo, Verstappen sta sciorinando un long-run da 1’39?5 con molta benzina nel serbatoio. 15.24 Giro lento di Hamilton che probabilmente è stato ostacolato un po’ dal traffico. 🔗 Leggi su Oasport.it

