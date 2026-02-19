LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Hamilton impegnato in un long run con le hard Verstappen impressiona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Max Verstappen mette a segno un 1:36.871, un martello! Impressionante la costanza del quattro volte campione del mondo. Lewis Hamilton gira in 1:38.183 quindi decide di fermarsi ai box. Andrea Kimi Antonelli in 1:37.983 e 1:37.489. 14.27 Max Verstappen prosegue su tempi eccellenti sempre sull’1:36.7-1:36.8. Lewis Hamilton con le hard sempre sull’1:38. 14.24 Lewis Hamilton procede nel suo long run con i seguenti crono: 1:38.286, quindi 1:38.555. Kimi Antonelli gira in 1:36.963 e 1:37.159. Max Verstappen in 1:36.488. Oscar Piastri spinge ancora sul time attack in 1:33. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Piastri si avvicina a Verstappen, Hamilton lavora sui long run con la FerrariA Sakhir, gli ultimi minuti di test hanno visto un buon avvicinamento di Piastri a Verstappen, mentre Hamilton si concentra sui long run con la Ferrari.

LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Verstappen precede Piastri. 4° Hamilton, tanto lavoro sui long runLa prima giornata di test a Sakhir si conclude con Verstappen in testa, seguito da Piastri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Test F1 in Bahrain: a Norris il Day-1, poi Verstappen e Leclerc. Risultati e tempi; F1, test in Bahrain: Norris re del giorno 1. Leclerc 3°. Hamilton: I giudizi? È presto; Test F1, chiuso il primo giorno di prove in Bahrain: Norris il più veloce davanti a Verstappen e alla Ferrari di Leclerc; LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Antonelli il migliore nell’ultima giornata! Hamilton veloce, ma si ferma per un problema tecnico.

F1 LIVE, test in Bahrain in diretta: Hamilton costretto a saltare l’intera sessione mattutina per problemi alla FerrariLa diretta della seconda giornata degli ultimi test della Formula 1 2026 a Sakhir in Bahrain: oggi la Ferrari manda in pista Hamilton ... fanpage.it

Test F1 Sakhir 2026 oggi: orari 19 febbraio, tv, programma, streamingOggi, giovedì 19 febbraio, seconda giornata della seconda finestra dei test di F1 2026 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Prosegue il lavoro in queste ... oasport.it

La Formula 1 torna in pista a Sakhir per la seconda settimana di test prestagionali 2026: Automoto.it è in Bahrain con l’inviata Diletta Colombo per raccontarvi la cronaca in diretta, tra aggiornamenti, tempi e le prime indicazioni sulle nuove monoposto nel Day facebook

George Russell chiude in vetta il Day-1 dei test di Sakhir. Leclerc e Hamilton concentrati sull’aerodinamica - x.com