LIVE Combinata nordica Team Sprint Olimpiadi in DIRETTA | Italia clamorosamente a 15? dalla testa

Durante la gara di combinata nordica alle Olimpiadi, un incidente ha coinvolto un atleta tedesco e Yamamoto, scatenando scompiglio tra gli spettatori. Il tedesco ha perso il controllo e ha falciato il concorrente giapponese, provocando una caduta violenta. L’evento si è verificato nel primo giro del Team Sprint, lasciando tutti senza parole. L’Italia si trova ora a 15 secondi dalla vetta, con la possibilità di recuperare posizioni nelle prossime tornate. La tensione aumenta mentre i partecipanti cercano di mantenere la concentrazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bruttissima caduta, con il tedesco che ha letteralmente falciato Yamamoto. Germania eliminata. ZERO medaglie per loro! CADUTA DI GAIGER! Incredibile! 14:31 Italia a 23?. 14:30 Si giunge al terzultimo cambio con Austria, Norvegia, Finlandia e Germania insieme. Giappone a bagnomaria. SI STACCA IL GIAPPONE! Italia che può mangiarsi ora i nipponici! Parte Rettenegger, per non far rientrare l'Italia. 14:27 Si continuano a guardare! Kostner quasi rientrato! 14:26 Costa cambia a 17? dalla testa. Ora Kostner! Italia con Costa clamorosamente a 15? dalla testa 14:24 Austria davanti, non più Norvegia a tirare.