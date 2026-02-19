LIVE Combinata nordica Team Sprint Olimpiadi in DIRETTA | clamoroso a Predazzo nella prima rotazione

A Predazzo, la combinata nordica alle Olimpiadi ha vissuto un momento sorprendente quando l’Italia ha segnato solo 106,5 metri durante la prima rotazione, perdendo rapidamente terreno. La causa principale è stata una gara sottotono degli azzurri, che ha fatto perdere loro posizioni preziose contro avversari più in forma. I tifosi italiani sono rimasti delusi da questa partenza, mentre gli Stati Uniti si sono messi in vantaggio di circa 43 punti. La competizione prosegue con molte incognite, e i commentatori seguono ogni mossa in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22 No, appena 106.5 metri e Italia che perde terreno. Siamo a +43? dagli USA. Sogno top6 svanito! 10:21 Quasi punto K per Ilves, l'Estonia era staccata da noi però. Forza Aaron! 10:20 MALE GLI USA! Grandissima occasione per Aaron Kostner allora, per provare a salire su quel carro da top6! Ricordiamo che la Norvegia, a meno di clamorosi errori di Oftebro in questa rotazione, resta la vincitrice 'in pectore' della gara. Nello sci di fondo non hanno rivali, doveva essere staccata nel salto. COsa che, dopo il salto di Rettenegger, non avverrà quasi sicuramente.