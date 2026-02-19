LIVE Bob a 4 Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA | tra poco la terza manche prosegue lo studio di Baumgartner

Bob a 4, fatto oggi durante le prove per le Olimpiadi 2026, è stato causato da un problema tecnico alla pista. La terza manche sta per partire e i team sono pronti a scendere in pista. Nel frattempo, Baumgartner continua a monitorare lo studio delle traiettorie e delle condizioni della superficie. La sessione di allenamento si svolge senza interruzioni, mentre gli atleti si preparano per la fase successiva. La pista di Sankt Moritz è stata riaperta dopo le ultime verifiche. La prova riprenderà alle 10.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.40 Alle 10.00 inizia la terza batteria di prova del bob a 4. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della terza e quarta prova del bob a 4, dopo che ieri sono iniziati i test dove ben ventisei atleti hanno iniziato a prendere ritmo con la pista Eugenio Monti anche con un equipaggio allargato rispetto a quello della disciplina a 2, dominata dai tre tedeschi Johannes Lochner, Francesco Friedrich e Adam Ammour, che hanno vinto rispettivamente l'oro, l'argento e il bronzo. Le tre punte di diamante della Germania, però, non hanno trovato il miglior ritmo possibile, con la disciplina a 4 che potrebbe non vederli protagonista come quella a 2, anche se ci aspettiamo una crescita della loro velocità e con tempi sicuramente più bassi rispetto a quelli di ieri, con le rispettive posizioni in classifiche che potrebbero essere più alte.