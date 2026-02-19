LIVE Bob a 4 Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA | resiste il primo posto di Baumgartner in quarta batteria

Bob a 4, durante le prove per le Olimpiadi 2026, ha visto Baumgartner mantenere il primo posto nella quarta batteria. La gara si è svolta con un’atmosfera tesa, mentre i piloti si sfidavano sulla pista ghiacciata di Lake Placid. Lochner si è posizionato al secondo posto, pareggiando il risultato di Baumgartner con un tempo di 55 secondi. Le qualifiche proseguono e gli addetti ai lavori osservano attentamente ogni run. La competizione continua con l’obiettivo di salire in classifica prima delle finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Secondo posto ex aequo per Lochner che chiude con lo stesso 55.15 di Wesselink e con 4 centesimi di svantaggio dalla vetta del nostro azzurro. 11.59 Sedicesimo posto per Tentea che oggi non ha trovato il ritmo che ha avuto nella gara del bob a 2. 51 centesimi di distacco da Baumgartner. 11.57 Rohner trova il quattordicesimo posto con tempo di 55.59. 11.54 Sesto posto per Follador che chiude con 21 centesimi di distanza dal nostro azzurro. 11.53 Non fa bene lo svizzero che chiude addirittura al quattordicesimo posto dopo tre ottime batterie. Distacco di poco più di mezzo secondo da Baumgartner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bob a 4, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: resiste il primo posto di Baumgartner in quarta batteria LIVE Bob a 4, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner chiude sul podio la terza batteria, attesa per la quartaBob a 4 ha avuto un nuovo round di prove in vista delle Olimpiadi 2026. LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner vede la Top5! Lochner resiste al primo postoBob a 2 ai Giochi Olimpici 2026: Baumgartner si avvicina alla Top 5, mentre Lochner mantiene il primo posto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Patrick Baumgartner il più veloce in entrambe le prove; Milano Cortina, ghiaccio d'Oro: l'Italia schianta gli USA e sale sul gradino più alto del podio; LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Kim sorprende al primo posto, Baumgartner si migliora; LIVE Bob a 4, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: prosegue lo studio di Baumgartner. LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Patrick Baumgartner il più veloce in entrambe le proveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 Il bob a 4 tornerà domani alle 10.00 con la terza e quarta batteria di prova, vedremo se Baumgartner ... oasport.it LIVE Bob a 4, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: prosegue lo studio di BaumgartnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della terza e quarta prova ... oasport.it MILANO CORTINA | Con tre prove a squadre l’Italia sogna l’oro da Anterselva a Milano. Alle Olimpiadi vanno in scena sci di fondo, biathlon e short track (dell'inviata Michela Nana). PODCAST #ANSA facebook LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: nuovi test per Margaglio e Fumagalli - x.com