LIVE Bob a 4 Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA | prosegue lo studio di Baumgartner

Oggi si svolgono le prove dei mondiali di bob a 4, che hanno attirato l’attenzione di molti appassionati. La decisione di Baumgartner di studiare nuove strategie ha portato a sessioni intense di test sulla pista Eugenio Monti, in vista delle Olimpiadi 2026. Ventisei atleti partecipano alle manovre, con un team più numeroso rispetto alle gare a due. I tre tedeschi Johannes Lochner, Francesco Friedrich e Adam Ammour continuano a dominare la scena. La pista di Cortina rimane il centro delle prove più attese di questa fase di preparazione.

dopo che ieri sono iniziati i test dove ben ventisei atleti hanno iniziato a prendere ritmo con la pista Eugenio Monti anche con un equipaggio allargato rispetto a quello della disciplina a 2, dominata dai tre tedeschi Johannes Lochner, Francesco Friedrich e Adam Ammour, che hanno vinto rispettivamente l'oro, l'argento e il bronzo. Le tre punte di diamante della Germania, però, non hanno trovato il miglior ritmo possibile, con la disciplina a 4 che potrebbe non vederli protagonista come quella a 2, anche se ci aspettiamo una crescita della loro velocità e con tempi sicuramente più bassi rispetto a quelli di ieri, con le rispettive posizioni in classifiche che potrebbero essere più alte.

