LIVE Bob a 4 Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA | continua il quarto test Baumgartner in prima posizione provvisoria
Bob a 4, fatto durante le prove per le Olimpiadi 2026, si svolge questa mattina a Park City. La competizione si concentra sulle qualifiche preliminari, con atleti che cercano di migliorare i tempi prima della gara ufficiale. Baumgartner mantiene la prima posizione provvisoria, mentre Wesselink si avvicina alla vetta, sfiorando la prima posizione di soli 4 centesimi. Le prove proseguono con ritmo intenso e molti spostamenti nelle posizioni di classifica. La sessione di oggi permette agli atleti di affinare le strategie per i prossimi appuntamenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.42 Wesselink trova il ritmo che cercava, sfiorando la prima posizione per soli 4 centesimi. L’olandese è secondo. 11.40 Li parte bene ma commette troppi errori e porta la sua Cina al nono posto con 48 centesimi di svantaggio dalla vetta. 11.38 Decimo posto per Sun che chiude con 57 centesimi di svantaggio dal nostro Patrick! 11.36 PRIMO BAUMGARTNER! L’azzurro chiude con 13 centesimi di vantaggio piazzandosi davanti a tutti con un ottimo 55.11! 11.34 Suk trova solo il nono posto, con uno svantaggio di 79 centesimi. 11.32 Kim porta la Corea al secondo posto con uno svantaggio di 15 centesimi da Del Duca. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Bob a 4, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continua la terza manche, Baumgartner secondo alle spalle di Del DucaDurante le prove per le Olimpiadi 2026, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a 4, Bob a
LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: tra poco la seconda batteria, Baumgartner vuole confermare la prima posizioneBob a 4 ha fatto registrare una buona performance, ma la causa è la forte concorrenza che spinge i partecipanti a migliorarsi continuamente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Patrick Baumgartner il più veloce in entrambe le prove; Milano Cortina, ghiaccio d'Oro: l'Italia schianta gli USA e sale sul gradino più alto del podio; Freeski Big Air, Flora Tabanelli è bronzo!; Olimpiadi: pattinaggio, sbaglia Naki Gutmann, 18ª nel corto. Curling, Italia in corsa per la semifinale.
LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Patrick Baumgartner il più veloce in entrambe le proveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 Il bob a 4 tornerà domani alle 10.00 con la terza e quarta batteria di prova, vedremo se Baumgartner ... oasport.it
LIVE Bob a 4, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: prosegue lo studio di BaumgartnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della terza e quarta prova ... oasport.it
MILANO CORTINA | Con tre prove a squadre l’Italia sogna l’oro da Anterselva a Milano. Alle Olimpiadi vanno in scena sci di fondo, biathlon e short track (dell'inviata Michela Nana). PODCAST #ANSA facebook
LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: nuovi test per Margaglio e Fumagalli - x.com