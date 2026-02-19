LIVE Atletica World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA | Fabbri batte Kovacs e trionfa in Francia

Leonardo Fabbri ha vinto la gara di getto del peso a Lievin, in Francia, perché ha superato Kovacs con un lancio di 21 metri. La competizione si è svolta davanti a un pubblico appassionato, con la tensione che si è fatta sentire negli ultimi minuti. Fabbri ha dimostrato grande determinazione, migliorando il suo record personale e ottenendo il primo posto. La vittoria in Francia segna un momento importante per l’atleta, che si prepara ora alle prossime sfide internazionali. La gara si è conclusa con grande entusiasmo tra gli spettatori presenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.01 GETTO DEL PESO – Nullo l'ultimo lancio di Steen!! Leonardo Fabbri vince in 21.82 19.01 GETTO DEL PESO – Rimane dietro Kovacs! Il peso dell'americano atterra a 21.01 e non è sufficiente per passare al comando. La miglior misura dello statunitense in questa gara è 21.40 fatto al primo lancio. 19.00 GETTO DEL PESO – Si migliora Fabbri!!! Il peso dell'azzurro atterra a 21.82, misura con cui chiuderà questa gara. L'italiano deve ora attendere il lancio di Kovacs e quello di Steen 18.59 GETTO DEL PESO – Si arriva quindi all'ultimo turno di lanci con Fabbri in testa. 18.31 GETTO DEL PESO - Terza posizione per Steen con un lancio da 21.01 18.29 GETTO DEL PESO - Si migliora