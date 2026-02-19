Lite alla stazione finisce a pugni arriva la polizia
Una rissa tra due uomini alla stazione di Cisterna è degenerata in una colluttazione a pugni, portando all’intervento della polizia. La lite è scoppiata per motivi ancora sconosciuti e ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Quando gli agenti sono arrivati, hanno separato i due protagonisti e li hanno condotti in questura per accertamenti. La scena si è svolta tra i binari, in mezzo a un via vai di pendolari. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dello scontro.
E’ accaduto a Cisterna; uno dei due uomini ha opposto anche resistenza agli agenti ed è stato denunciato. Per lui anche un provvedimento Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane E’ stato necessario l’intervento della polizia alla stazione ferroviaria a Cisterna per la lite fra due uomini finita a cazzotti. Protagonisti due cittadini stranieri che, in evidente stato di alterazione alcolica, avevano dato in escandescenza prendendosi a pugni. Uno dei due poi, accompagnato negli uffici, aveva opposto resistenza agli agenti ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria. LatinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Latinatoday.it
