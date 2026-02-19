L’Italia ha deciso di aderire al Board of Peace per Gaza, diventando l’unico Paese del G7 a farlo. Questa scelta ha suscitato perplessità tra alcuni analisti, che vedono nella posizione italiana un certo atteggiamento ambivalente. Il vicepremier Tajani ha specificato che il nostro paese sarà presente come osservatore, lasciando intendere che non prenderà parte attiva. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di coinvolgimento internazionale, mentre altri paesi preferiscono mantenere una posizione di distacco. La questione rimane aperta e suscita dibattiti.

di Leonardo Botta Il vicepremier Tajani che afferma che sul “Board of Peace” l’Italia sarà “protagonista ma come osservatore ”, mi ricorda quella ragazza che confessava ai genitori di essere rimasta un po’ incinta! Battute a parte, credo che la posizione del nostro governo in merito all’”asse di pace” trumpiano per Gaza sia discutibilissima, magari anche un po’ ipocrita (quella che al mio paese chiamano strategia del “una botta al chirchio e una al tompagno ”), ma tutto sommato legittima (tant’è che la stessa Unione Europea sarà osservatrice al tavolo). Anche perché il (nemmeno troppo) sottinteso è che, in questo modo, il nostro paese potrà forse prendersi una “fettina di torta” al “buffet” imbandito della ricostruzione della Striscia (che si riedifichino le case dei poveri gazawi o si realizzi una nuova Dubai, come piuttosto lascia intendere l’entourage del tycoon, è questione tutta da vedere). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Italia è l’unico Paese del G7 ad aderire al Board of Peace per Gaza. E non è la mia sola perplessità

Board of Peace di Gaza, l’Italia entra come paese osservatore: “Pieno rispetto della Costituzione”L’Italia entra come osservatore nel Board of Peace di Gaza, un passo che ha generato reazioni contrastanti tra i politici italiani.

La rete “Preti contro il genocidio” scrive a Parolin: “La Santa Sede eviti di aderire al Board of Peace per Gaza di Trump”La rete “Preti contro il genocidio” scrive al cardinale Parolin, chiedendo alla Santa Sede di non entrare nel Board of Peace di Donald Trump per Gaza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.