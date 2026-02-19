Liste d' attesa | le procedure dell' Usl in nessun caso sono finalizzate ad alterare il dato numerico

L’Usl Umbria 1 ha comunicato che le procedure relative alle liste d’attesa non mirano a modificare i numeri ufficiali. La direzione spiega che queste misure puntano a organizzare meglio gli appuntamenti e ridurre i tempi di attesa effettivi. Un esempio pratico è l’introduzione di sistemi di prenotazione più efficienti, che aiutano a distribuire meglio le richieste dei pazienti. L’obiettivo è migliorare l’efficienza senza alterare i dati ufficiali, garantendo così trasparenza e affidabilità delle informazioni fornite.

Nel question time all'Assemblea legislativa dell'Umbria la presidente Proietti risponde all'interrogazione denuncia del consigliere di Fd'i, Matteo Giambartolomei Il consiglieri si riferisce, a suo dire, a numerosi casi riguardanti la Direzione del Distretto di Perugia e i referenti dei cosiddetti ‘percorsi di tutela’, i quali starebbero richiedendo ai Medici di Medicina Generale (MMG) la riemissione di alcune impegnative inserite in percorso di tutela. Tale richiesta riguarda pazienti che, non avendo trovato disponibilità immediata nelle liste di prenotazione ordinarie, sono stati inseriti nei percorsi di tutela.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Ricette "ristampate" e liste d'attesa: la procedura dell'Usl Umbria 1 tra sicurezza del paziente e trasparenza

