Lisistrata al Teatro Carcano di Milano | la commedia di Aristofane contro la guerra

Venticinque secoli e una storia che non invecchia. Lisistrata, la commedia di Aristofane scritta nel V secolo a.C., riprende il suo viaggio dopo il trionfo estivo al Teatro Greco di Siracusa. Dal 24 febbraio al 1° marzo lo spettacolo approda al Teatro Carcano di Milano con un messaggio che risuona con urgenza: la follia della guerra e la necessità della pace. Una donna contro gli eserciti. La trama è audace. Mentre gli uomini di Atene combattono al fronte e i politici restano inerti, Lisistrata propone l’impensabile: uno sciopero del sesso finché non torni la pace. Dietro le risate si nasconde una riflessione amara sul mal governo e sull’incapacità di chi detiene il comando. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

