L’Iran eletto per tutelare la Carta dei valori dell’Onu

L’Iran ha eseguito numerose impiccagioni tra sabato e lunedì, causando grande sdegno internazionale. Sono state uccise in totale 46 persone in tre giorni, molte delle quali erano accusate di crimini legati alla droga e alla sicurezza pubblica. Le esecuzioni sono state eseguite in diverse città, tra cui Teheran e Shiraz, sotto gli occhi di molte persone. Questa serie di condanne ha attirato condanne da parte di organizzazioni per i diritti umani che chiedono una moratoria sulla pena di morte nel paese.

Un’altra nomina per la dittatura: la vicepresidenza del Comitato che dovrebbe “sostenere i principi di pace, diritti umani e diritto internazionale”. Intanto le impiccagioni degli oppositori non si fermano Sabato 14 febbraio: sedici impiccagioni. Domenica 15 febbraio: quindici impiccagioni. Lunedì 16 febbraio: quindici impiccagioni. Martedì 17 febbraio: dodici impiccagioni. Un festino di colli iraniani spezzati che farebbe arrossire anche il boia di Baghdad negli anni Ottanta. Da nessuna parte nella Carta delle Nazioni Unite, firmata nel 1945, c’è una riga che autorizzi un governo a strangolare manifestanti con una corda. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’Iran eletto per tutelare la Carta dei valori dell’Onu Leggi anche: Iran: eletto vicepresidente Commissione per sviluppo sociale Onu, è polemica Iran eletto vicepresidente Commissione per sviluppo sociale Onu, è polemica: “Una volpe a guardia del pollaio”L’Iran ha ottenuto l’incarico di vicepresidente della Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale, scatenando forti polemiche tra molti paesi occidentali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Iran eletto vicepresidente Commissione per sviluppo sociale Onu, è polemica: Una volpe a guardia del pollaio; Guterres l’iraniano: si felicita con Teheran, eletta in commissione Onu per la democrazia e l’uguaglianza; Iran 1953, l’Operazione Ajax e la lunga ombra dei servizi segreti occidentali; IRAN - 100.000 esuli iraniani hanno manifestato a Berlino. L'Iran eletto per tutelare la Carta dei valori dell'OnuUn’altra nomina per la dittatura: la vicepresidenza del Comitato che dovrebbe sostenere i principi di pace, diritti umani e diritto internazionale. Intanto le impiccagioni degli oppositori non si fe ... ilfoglio.it Iran eletto vicepresidente Commissione per sviluppo sociale Onu, è polemica: Una volpe a guardia del pollaioLa Repubblica islamica dell’Iran è stata eletta vicepresidente della Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale. L'elezione è stata approvata senza obiezioni durante una recente riunione ... lamilano.it Iran eletto vicepresidente Commissione per sviluppo sociale Onu, è polemica: “Una volpe a guardia del pollaio”. https://www.ilfattonisseno.it/2026/02/iran-eletto-vicepresidente-commissione-per-sviluppo-sociale-onu-e-polemica-una-volpe-a-guardia-del-pollai facebook