Lione al centro degli scontri tra estrema destra e antifascisti

Lione è stata teatro di scontri violenti tra gruppi di estrema destra e antifascisti, a causa delle tensioni accumulate nel tempo. Negli ultimi mesi, le proteste sono aumentate, con risse davanti a sedi politiche e incidenti nelle strade. La polizia ha spesso dovuto intervenire per calmare le folle e contenere gli scontri. La morte di Quentin Deranque, militante nazionalista, ha aggravato la situazione, portando nuove manifestazioni di rabbia e scontri più intensi. La città francese continua a essere al centro di tensioni crescenti.

Quentin Deranque, 23 anni, studente di matematica e militante di estrema destra, è stato ucciso in uno scontro tra alcune persone a volto coperto e il collettivo femminista di estrema destra Némésis. Il collettivo aveva organizzato un presidio all'esterno dell'Istituto di studi politici di Lione, dove si stava tenendo una conferenza di Rima Hassan, eurodeputata del partito di sinistra La France insoumise (Lfi). Deranque e altri militanti di destra dovevano "garantire la sicurezza" del collettivo, scrive il Nouvel Obs. Secondo il settimanale francese gli scontri tra gruppi di estrema destra e antifascisti nella città sono diventati frequenti negli ultimi anni, ma la storia di Lione è caratterizzata da decenni dalla forte presenza di formazioni fasciste e neofasciste: "Già durante la seconda guerra mondiale, l'Action française (monarchica e antisemita) trova rifugio qui.