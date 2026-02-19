L'incredibile storia di Ana Alonso investita da un'auto cinque mesi fa e bronzo olimpico nello sci alpinismo

Ana Alonso, atleta spagnola, ha vissuto un episodio drammatico cinque mesi fa quando un’auto l’ha investita, mettendo a rischio la sua salute e la sua carriera nello sci alpinismo. Dopo un lungo recupero, ha deciso di tornare in gara con determinazione. Durante la competizione di Milano-Cortina 2026, ha dimostrato tutta la sua forza conquistando un meritato bronzo nello sprint. La sua vittoria sorprende molti, considerando il grave incidente che l’ha colpita e il tempo trascorso. Ora, Ana si prepara a nuove sfide sulla neve.

Cinque mesi dopo un grave incidente che sembrava averle chiuso la carriera, la spagnola conquista il bronzo nello scialpinismo sprint a Milano-Cortina 2026. Una medaglia nata dal dolore, simbolo di coraggio e determinazione oltre ogni pronostico.