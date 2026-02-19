L’incognita Trump a Milano per la finale di hockey all’arena Santa Giulia i centri sociali sono già sul piede di guerra | Si sente un re ma non è benvenuto

Milano, 19 febbraio 2026 – L'immagine è eloquente: Donald Trump dentro un cerchio barrato, simbolo di divieto, e sotto la scritta "No Trump. No Ice. No Kings". È quella che sta circolando sulle pagine social di centri sociali milanesi, pronti a mobilitarsi se il presidente Usa dovesse arrivare a Milano. La sua visita è un'ipotesi che potrebbe diventare realtà se la squadra statunitense di hockey su ghiaccio arriverà in finale alle Olimpiadi. La partita per il primo posto si giocherà all'Arena di Santa Giulia domenica pomeriggio. Donald Trump a Milano? Il Cio non conferma né smentisce: "Chiedetelo alla Casa Bianca" La rete No Kings . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L'incognita Trump a Milano per la finale di hockey all'arena Santa Giulia, i centri sociali sono già sul piede di guerra: "Si sente un re ma non è benvenuto" Il possibile arrivo di Donald Trump. I centri sociali sul piede di guerra: "Si sente un re, non è benvenuto"A Milano, i centri sociali sono in allerta per l'eventuale visita di Donald Trump, che viene visto come un ospite indesiderato.