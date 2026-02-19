L’imprenditore che finisce ai domiciliari per l’accusa di aver sfruttato i dipendenti

Un imprenditore di 62 anni finisce agli arresti domiciliari per aver sfruttato i lavoratori. La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito un’ordinanza del giudice che ordina i domiciliari, accusandolo di aver costretto alcuni dipendenti a svolgere turni extra senza retribuzione. Durante le indagini, sono stati trovati documenti che attestano pressioni e abusi sul luogo di lavoro. L’uomo, proprietario di un’azienda locale, si trova ora sotto inchiesta per presunte violazioni delle norme sul lavoro. La vicenda si è sviluppata negli ultimi mesi nella zona industriale della città.

La Gdf del comando provinciale di Palermo ha eseguito un’ordinanza del gip che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore di 62 anni. L’uomo è accusato di sfruttamento del lavoro ed estorsione nei confronti dei propri dipendenti. Oltre al datore di lavoro e rappresentante legale di una società di lavorazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli per la grande distribuzione di Partinico è indagato anche un suo stretto collaboratore. Le indagini. Al centro delle indagini, coordinate dalla Procura di Palermo, un presunto sistema di abusi a danno dei dipendenti nella concessione di ferie e riposi settimanale oltreché in materia di retribuzione con il pagamento di stipendi difformi rispetto ai contratti collettivi nazionali, talvolta inferiori al 50%.🔗 Leggi su Open.online

