Lilian Thuram e il razzismo su Vinicius | Mourinho è un piccolo uomo Per i bianchi i neri sono sempre paranoici
Lilian Thuram ha commentato il caso Vinicius, sottolineando che Mourinho si comporta come un “piccolo uomo”. Thuram ha criticato anche le reazioni degli altri, dicendo che spesso i bianchi considerano i neri paranoici. La polemica si è intensificata dopo l’accusa di insulti razzisti rivolta all’argentino Prestianni, del Benfica, che ha scatenato discussioni sui comportamenti razzisti nel calcio. Le vicende hanno portato alla ribalta le tensioni legate al razzismo tra giocatori e tifosi. La questione continua a dividere l’ambiente sportivo.
Il caso Vinicius -Prestianni, con l’argentino del Benfica accusato di aver rivolto un insulto razzista al brasiliano, ha scosso il mondo del calcio. A commentare l’episodio ci ha pensato Lilian Thuram, in una lunga intervista concessa all’ Equipe. Le parole di Thuram. Cosa le ispira quanto è successo martedì sera a Lisbona? Mi dico che siamo nel 2026 e che nel 2026 si può ancora umiliare i neri su un campo di calcio. Perché il razzismo è umiliazione. E noto che si arriva ancora a mettere in dubbio ciò che è accaduto. Eppure Vinicius ha raccontato i fatti, Kylian Mbappé ha raccontato i fatti. Ma no, non basta: il dubbio persiste, non siamo sicuri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Caso Vinicius, Lilian Thuram: "Dalle parole di Mou emerge narcisismo bianco, è un piccolo uomo"Lilian Thuram critica duramente le parole di Mourinho nel caso Vinicius, accusandolo di narcisismo bianco e di atteggiarsi da vittima.
Su Vinicius e il razzismo Mourinho ha toccato il fondo: assurdo e offensivo (The Athletic)José Mourinho ha fatto un commento offensivo su Vinicius, provocando una forte reazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L'assenza di Khéphren, la battuta a papà Lilian e il pericolo numero 1 della Juventus: la carica di Marcus Thuram; Caso Vini, Thuram attacca Mourinho: Patetico, è un piccolo uomo; Khéphren Thuram: Con Marcus non parliamo di Inter-Juve. E svela per chi tiferà papà Lilian; Thuram: Spalletti è stato uno dei primi. Inter-Juve, la bugia sul papà e la risata….
Thuram e il durissimo attacco a Mourinho per il caso Vinicius: C'è del narcisismo biancoNuovo capitolo del caso Vinicius-Prestianni. Dopo i presunti insulti razzisti rivolti alla stella del Real Madrid, da parte del calciatore del Benfica, è sceso in campo anche Lilian Thuram, ex difenso ... corrieredellosport.it
THURAM MOURINHO Caso Vinicius, Thuram su Mourinho: Narcisismo bianco e superiorità, è un piccolo uomoIl focus delle critiche di Thuram non è solo sull’episodio razzista, ma sul comportamento del tecnico del Benfica, José Mourinho ... statoquotidiano.it
Lilian #Thuram e il razzismo su #Vinicius: “#Mourinho è un piccolo uomo. Per i bianchi, i neri sono sempre paranoici” A L'Equipe: "Nel 2026 è ancora possibile umiliare i neri su un campo di calcio. Le parole di Mourinho (che scarica la responsabilità su Viniciu facebook
Caso #Prestianni- #Vinicius, Lilian #Thuram attacca #Mourinho: "Piccolo uomo, nelle sue parole superiorità e narcisismo bianco" x.com