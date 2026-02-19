Lilian Thuram ha commentato il caso Vinicius, sottolineando che Mourinho si comporta come un “piccolo uomo”. Thuram ha criticato anche le reazioni degli altri, dicendo che spesso i bianchi considerano i neri paranoici. La polemica si è intensificata dopo l’accusa di insulti razzisti rivolta all’argentino Prestianni, del Benfica, che ha scatenato discussioni sui comportamenti razzisti nel calcio. Le vicende hanno portato alla ribalta le tensioni legate al razzismo tra giocatori e tifosi. La questione continua a dividere l’ambiente sportivo.

Il caso Vinicius -Prestianni, con l’argentino del Benfica accusato di aver rivolto un insulto razzista al brasiliano, ha scosso il mondo del calcio. A commentare l’episodio ci ha pensato Lilian Thuram, in una lunga intervista concessa all’ Equipe. Le parole di Thuram. Cosa le ispira quanto è successo martedì sera a Lisbona? Mi dico che siamo nel 2026 e che nel 2026 si può ancora umiliare i neri su un campo di calcio. Perché il razzismo è umiliazione. E noto che si arriva ancora a mettere in dubbio ciò che è accaduto. Eppure Vinicius ha raccontato i fatti, Kylian Mbappé ha raccontato i fatti. Ma no, non basta: il dubbio persiste, non siamo sicuri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lilian Thuram e il razzismo su Vinicius: “Mourinho è un piccolo uomo. Per i bianchi, i neri sono sempre paranoici”

