CAMAIORE (LUCCA) – Incidente stradale all'uscita dell'Ospedale della Versilia a Lido di Camaiore nel pomeriggio di oggi, 19 febbraio 2026. La conducente, originaria della Repubblica Domenicana, 45 anni, da poco residente in Versilia, alla guida di un furgone ha travolto un altro veicolo. Gli agenti della polizia locale intervenuti per i rilievi hanno accertato che la donna era in stato di ebbrezza ed aveva la patente scaduta da oltre 5 anni.

© Firenzepost.it - Lido di Camaiore: provoca incidente stradale all’ospedale. Aveva patente scaduta da 5 anni

