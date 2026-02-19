Lido di Camaiore | provoca incidente stradale all’ospedale Aveva patente scaduta da 5 anni
Un uomo di 45 anni ha causato un incidente all’uscita dell’ospedale della Versilia a Lido di Camaiore, oggi pomeriggio. La causa principale è stata la sua patente scaduta da cinque anni, che ha compromesso la capacità di guidare correttamente. Durante la manovra di uscita, ha perso il controllo dell’auto, finendo contro un muro di recinzione. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito gravemente, ma il veicolo ha riportato danni significativi. La polizia ha sequestrato il mezzo per ulteriori verifiche.
CAMAIORE (LUCCA) – Incidente stradale all’uscita dell’Ospedale della Versilia a Lido di Camaiore nel pomeriggio di oggi, 19 febbraio 2026. La conducente, originaria della Repubblica Domenicana, 45 anni, da poco residente in Versilia, alla guida di un furgone ha travolto un altro veicolo. Gli agenti della polizia locale intervenuti per i rilievi hanno accertato che la donna era in stato di ebbrezza ed aveva la patente scaduta da oltre 5 anni. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Positivo all'etilometro ma la patente da sospendere era scaduta da 12 anniUn conducente è stato fermato mentre guidava in modo incerto, dando origine a un controllo di routine.
Multe da 5mila euro e auto sequestrate. Fermato 85enne con patente scaduta da 4 anniLa Polizia Locale di Castelfranco Emilia ha multato quattro automobilisti e sequestrato alcune auto negli ultimi giorni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Tragedia a Lido di Camaiore. Auto impazzita piomba sui passanti. Due ragazze morte, sei persone feriteE’ arrivata sparata come un proiettile sul marciapiede uccidendo due ragazze di 18 e 19 anni e ferendone una terza. Poi l’auto investitrice – con due donne a bordo – ha proseguito la sua folle corsa ... lanazione.it
Non ricordo nulla. Chi è la donna che è piombata con l'auto sui turisti a CamaioreSi chiama Katia Pereira Da Silva, 44 anni, di origini brasiliane, la donna alla guida della Mercedes che nella serata di mercoledì ha investito cinque persone e ucciso due giovani turiste tedesche a ... ilgiornale.it
Marcello Pierucci. . La “nuova” Farmacia Comunale 2 del Secco a Lido di Camaiore è ora simbolo di una ferma volontà della nostra Amministrazione: riqualificare e ammodernare i servizi di prossimità del territorio. In questo caso, un preziosissimo presidio sa facebook