Lidl Misilmeri | Nuovi posti di lavoro riqualificazione urbana e sostenibilità energetica nel Palermitano

Lidl Apre a Misilmeri: Nuovi Posti di Lavoro e Riqualificazione Urbana nel Palermitano. Un nuovo supermercato Lidl ha aperto i battenti a Misilmeri, in provincia di Palermo, giovedì 18 febbraio 2026. L'inaugurazione rappresenta un investimento significativo per la comunità locale, con la creazione di nuovi posti di lavoro e un progetto di riqualificazione urbana che va oltre la semplice apertura di un punto vendita. Un Investimento per la Comunità e il Territorio. L'apertura del supermercato, il quindicesimo tra il centro e la provincia di Palermo, segna un ulteriore passo avanti nel piano di espansione dell'azienda in Sicilia.