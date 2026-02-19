Licenziato dallo store di Cortina dopo il diverbio coi tifosi israeliani | Dire Palestina libera è un problema? – Il video

Un dipendente dello store di Cortina è stato licenziato dopo un acceso scontro con tifosi israeliani. Durante la lite, ha detto: «Palestina libera», frase che ha scatenato le proteste dei presenti. In un video, l’uomo spiega di aver chiesto scusa se ha offeso qualcuno, ma si chiede se pronunciare quella frase sia davvero un problema. La discussione si è sviluppata tra clienti e il personale, creando tensione nel negozio. La vicenda ha attirato l’attenzione sui limiti della libertà di espressione in ambienti pubblici.

«Se ho sbagliato chiedo scusa ma non penso di aver offeso nessuno. Dire “Palestina libera” è un problema?». Risponde così Ali Mohammed Hassan, l’ex commesso dello store olimpico di Cortina allontanato dopo un diverbio con un gruppo di tifosi israeliani. In un’intervista a Repubblica, il 26enne di origine egiziana offre qualche dettaglio in più su quanto accaduto la scorsa settimana. «Erano in cinque, uno di loro aveva una bandiera sulle spalle. Mi hanno subito lanciato degli sguardi e mi hanno fatto dei, commenti, come muslim e arab », racconta il giovane. Il licenziamento. Hassan replica ai commenti dei tifosi dicendo «Palestina libera».🔗 Leggi su Open.online Milano-Cortina, dipendente dello store dice “Free Palestine” a dei tifosi israeliani: il diverbio in un video social. Fondazione: “Richiamato”Un dipendente dello store di Milano-Cortina ha gridato “Free Palestine” durante un confronto con alcuni tifosi israeliani, dopo aver ricevuto insulti e provocazioni. Urla «Palestina libera» a dei clienti israeliani al negozio ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina: commesso viene licenziato – Il videoUn commesso dello store ufficiale di Milano-Cortina 2026 a Cortina d’Ampezzo ha urlato «Palestina libera» a dei clienti israeliani, provocando il suo licenziamento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano Cortina, commesso dice Palestina libera e viene licenziato dallo store ufficiale dei Giochi; Urla 'free Palestine' a israeliani in store Milano Cortina, polemiche; Olimpiadi 2026, dice Palestina libera a un gruppo di tifosi israeliani nel negozio di Milano Cortina: commesso licenziato; Commesso di un negozio delle Olimpiadi urla free Palestine ad alcuni clienti israeliani. Video. Licenziato dallo store di Cortina dopo il diverbio coi tifosi israeliani: «Dire Palestina libera è un problema?» – Il video«Se ho sbagliato chiedo scusa ma non penso di aver offeso nessuno. Dire Palestina libera è un problema?». Risponde così Ali Mohammed Hassan, l’ex commesso dello store olimpico di Cortina allontanato ... msn.com Milano Cortina, commesso dice «Palestina libera» e viene licenziato dallo store ufficiale dei Giochi«Palestina libera». È bastata questa frase per far perdere il lavoro ad Ali Mohamed Hassan, commesso nello store ufficiale di Milano Cortina 2026 a Cortina ... ilmessaggero.it Lui è Ali Mohamed Hassan. Dipendente di uno store delle Olimpiadi Milano-Cortina. Meglio: un “ex” dipendente. Perché è stato licenziato. La sua colpa Aver pronunciato due parole: “Free Palestine”. Un gruppo di tifosi israeliani è entrato nel negozio in cui la facebook Dice «Palestina libera» ai tifosi israeliani nello store ufficiale di Milano Cortina: commesso licenziato x.com