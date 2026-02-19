Libro su Mussolini | Penoso che qualcuno pretenda di decidere chi può parlare e chi no

Il libro su Mussolini ha scatenato una reazione forte, quando qualcuno ha detto che è penoso che ci siano persone che si arrogano il diritto di decidere chi può esprimersi e su quali temi. La polemica nasce dopo che alcuni commentatori hanno criticato la pubblicazione, sostenendo che certi discorsi non dovrebbero essere consentiti. La discussione si accende tra chi difende la libertà di parola e chi chiede limiti a certi argomenti. La questione si fa sempre più calda, alimentando il dibattito pubblico.

La reazione di Cesare Mevoli alle polemiche sulla presentazione del libro scritto dal pro nipote del Duce. Intanto Francesco Cannalire chiede al sindaco di fornire chiarimenti BRINDISI - "È penoso che ci siano persone, che pronunciano la parola democrazia ogni tre frasi, che pretendano di decidere chi può parlare e chi no, e quali argomenti siano legittimati ad essere dibattuti". Cesare Mevoli, promotore della presentazione del libro scritto da Caio Giulio Cesare Mussolini, nipote di Benito Mussolini, in programma oggi (giovedì 19 febbraio) alle ore 17.30, risponde alle polemiche scaturite dalla scelta di una sede istituzionale, come la sala Gino Strada di Palazzo Nervegna, per l'appuntamento.