Libro presentato dal pronipote del Duce | Brindisi difenda la sua identità democratica

Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote di Benito Mussolini, ha annunciato oggi alle 17 la presentazione di un libro a Brindisi. La scelta di questa città ha suscitato molte reazioni, visto che il volume affronta temi legati alla storia del Duce. Molti cittadini e associazioni locali criticano l’iniziativa, chiedendo maggiore attenzione ai valori democratici. La presentazione si svolgerà presso una libreria del centro, attirando l’attenzione di chi desidera conoscere meglio le radici della famiglia Mussolini. La discussione resta aperta tra chi sostiene la libertà di espressione e chi chiede rispetto per le vittime del regime.

Non si attenua la polemica sull'evento con Caio Giulio Cesare Mussolini in programma a palazzo Nervegna. La nota da segreteria Cdlt Cgil Brindisi e tutte le categorie provinciali, Anpi Brindisi, Libera, Arci, Auser BRINDISI - Non si attenua la polemica sull'incontro con Caio Giulio Cesare Mussolini, pro nipote di Benito Mussolini, che si terrà oggi pomeriggio, alle ore 17.30, presso la sala "Gino Strada" di Palazzo Nervegna, per la presentazione del libro "Mussolini e il fascismo. L'altra storia" di Caio Giulio Cesare Mussolini. Dopo la nota congiunta dell'opposizione di centrosinistra, ferma condanna arriva da segreteria Cdlt Cgil Brindisi e tutte le categorie provinciali, Anpi Brindisi, Libera, Arci, Auser.