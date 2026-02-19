L’hanno visto… Choc in volo atterraggio d’emergenza nell’aeroporto italiano | panico a bordo intervento della polizia

Un passeggero ha urlato “L’hanno visto…”, scatenando il panico a bordo di un aereo EasyJet partito da Napoli e diretto a Berlino. L’equipaggio ha deciso di eseguire un atterraggio d’emergenza all’aeroporto italiano più vicino, dopo che alcuni passeggeri hanno segnalato un comportamento sospetto. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e verificare le accuse. La tensione tra i viaggiatori è salita rapidamente, mentre i controllori assicuravano la sicurezza di tutti. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti testimoni a terra.

Momenti di paura e tensione ad alta quota su un volo della compagnia EasyJet partito dalla città di Napoli e diretto verso Berlino. Quello che doveva essere un normale collegamento internazionale si è trasformato, nel giro di pochi minuti, in un viaggio carico di apprensione, tra sguardi preoccupati e mormorii sempre più insistenti tra i sedili. A innescare il caos sarebbe stato il comportamento di un passeggero che, durante la tratta, ha iniziato a pronunciare frasi definite da chi era a bordo come “inquietanti”, parlando addirittura di “fine del mondo”. Parole che, in un clima internazionale già segnato da conflitti e allarmi sicurezza, hanno immediatamente fatto scattare il timore peggiore.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Volo Ryanair costretto a un atterraggio di emergenza dopo forti turbolenze: feriti alcuni passeggeri a bordoIl 28 dicembre, durante un volo Ryanair da Birmingham a Tenerife, il Boeing 737 Max ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a causa di intense turbolenze.

“Emergenza”. Panico a bordo del volo Ryanair: passeggeri feritiDurante un volo Ryanair verso Tenerife Sud, si è verificata un'emergenza che ha causato panico tra i passeggeri e alcuni feriti.

ATTERRAGGIO D’ EMERGENZA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.