L’ha fatto in diretta Olimpiadi la giornalista in onda ubriaca | il caos poi l’annuncio al pubblico

Durante la diretta dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, una giornalista si è mostrata visibilmente ubriaca, creando scompiglio sul momento. La donna ha perso equilibrio mentre parlava, e il suo tono si è fatto confuso, suscitando immediato stupore tra gli spettatori. L’incidente è avvenuto durante un collegamento volto a far vivere l’atmosfera olimpica agli spettatori australiani. La produzione ha dovuto interrompere la trasmissione e fare un rapido annuncio al pubblico. La scena ha fatto il giro dei social network in pochi minuti.
Un collegamento in diretta dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, destinato a raccontare l'atmosfera olimpica al pubblico australiano, ha generato un caso mediatico in poche ore. Al centro dell'episodio è finita Danika Mason, giornalista di Channel 9, per un intervento televisivo che ha suscitato reazioni immediate tra spettatori e utenti dei social. Durante la diretta, diversi elementi hanno attirato l'attenzione: tono incerto, frasi poco lineari e difficoltà nel mantenere una narrazione coerente. In studio, il conduttore Karl Stefanovic ha tentato di gestire il collegamento senza interromperlo, mentre il filmato iniziava già a essere ripreso e commentato online.
