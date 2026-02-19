L’ex principe Andrea travolto dal caso Epstein | la vita del terzogenito di Elisabetta II in 10 FOTO

L’ex principe Andrea è finito sotto i riflettori per il suo coinvolgimento nel caso Epstein, che ha portato al suo arresto il 19 febbraio. La sua posizione di figlio più giovane di Elisabetta II e le numerose apparizioni pubbliche sono state oscurate da questa vicenda. Le accuse riguardano presunti rapporti con il finanziere americano e le implicazioni legali che ne sono derivate. Andrea ora affronta un processo che potrebbe cambiare il corso della sua vita, mentre la Royal Family osserva da vicino gli sviluppi.

L'ex principe Andrea, arrestato oggi 19 febbraio, è il terzogenito della regina Elisabetta II ed è a lungo stato considerato da opinionisti e media il figlio 'preferito'. Caduto in disgrazia negli ultimi anni a causa dei suoi rapporti con il milionario pedofilo Jeffrey Epstein, da giovane aveva servito nella Marina britannica. Ecco la vita dell'ex principe, oggi 66enne, in 10 foto.

L’ex principe Andrea travolto dal caso Epstein, dalle accuse di Virginia Giuffrè all’arrestoL’ex principe Andrea è stato arrestato a causa delle accuse di cattiva condotta legate alla sua amicizia con Jeffrey Epstein.

