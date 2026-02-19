L’ex principe Andrea sarà giudicato come chiunque altro? Ecco i precedenti della Storia uno è spaventoso

L’ex principe Andrea è sotto i riflettori dopo il suo coinvolgimento nel caso Epstein, un fatto che ha fatto tremare la royal family. La sua posizione di rilievo ha suscitato molte domande sulla possibilità di un processo equo. In passato, altri personaggi pubblici sono stati giudicati senza privilegi, anche in situazioni delicate. Un esempio riguarda un politico di alto livello, che ha affrontato le accuse in tribunale senza immunità. La vicenda dell’ex principe mostra come nessuno sia al di sopra della legge, anche quando si tratta di personaggi famosi.

L'arresto dell'ex principe Andrea, coinvolto nel caso Epstein, sta comprensibilmente tenendo banco sui media di tutto il mondo. Gli inquirenti indagheranno per dimostrare se le accuse di abuso d'ufficio nell'esercizio di funzioni pubbliche siano effettive o no. Ma quante volte è già successo nella storia britannica e come verrà giudicato Andrea? Partiamo col dire che solo il sovrano in carica è intoccabile. Gli altri membri della famiglia reale non godono della stessa immunità sovrana da arresto, procedimenti penali o civili. Sono soggetti alle stesse leggi di qualsiasi altro cittadino del Regno Unito.