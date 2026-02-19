L’ex principe Andrea è stato arrestato oggi, legando il suo compleanno alla notizia. Le autorità lo hanno fermato a causa delle indagini sul caso Epstein, che coinvolgono accuse di traffico di persone. La polizia ha effettuato una perquisizione nella sua abitazione di Londra, trovando documenti e prove che potrebbero essere decisive. L’arresto sorprende molti, considerando la sua posizione di rilievo nella famiglia reale. La notizia si diffonde rapidamente, lasciando molti a chiedersi quale sarà il suo prossimo passo.

L'ex principe Andrea è stato appena arrestato. Proprio nel giorno del suo 66esimo compleanno. Una beffa del destino: i poliziotti hanno fatto irruzione a casa sua in una giornata che il fratello di re Carlo avrebbe voluto ricordare decisamente per un altro motivo. Ora Andrea, secondo quanto riportato dai media britannici, si trova in custodia cautelare. La polizia della Thames Valley, infatti, ha dichiarato che l'ottavo membro in linea di successione al trono britannico è stato trattenuto con l'accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio. L'ex principe Andrea è stato arrestato oggi, 19 febbraio 2026, nel giorno in cui ha compiuto 66 anni (foto IPA) Precisiamo subito una cosa, però.

© Amica.it - L'ex principe Andrea è stato arrestato oggi, nel giorno del suo 66mo compleanno. Le indagini sul caso Epstein e tutti gli aggiornamenti

Il principe Andrea arrestato nel giorno del suo compleanno: «Condivise informazioni con Epstein». E' il primo reale a finire in manette nell'era modernaIl principe Andrea è stato arrestato perché si sospetta abbia condiviso informazioni con Jeffrey Epstein.

Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato nel giorno del suo compleanno: l’accusaAndrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato nel giorno del suo compleanno, accusato di aver aggredito un funzionario in un ufficio pubblico.

