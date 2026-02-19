L’ex presidente sudcoreano Yoon condannato per insurrezione

L’ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol è stato condannato per insurrezione dopo aver dichiarato la legge marziale nel dicembre 2024. La condanna arriva a seguito di accuse che coinvolgono l’uso delle forze armate per sopprimere proteste di piazza. Durante il periodo di crisi, migliaia di manifestanti si sono radunati davanti al palazzo presidenziale, chiedendo riforme democratiche. La sentenza, emessa questa mattina, rappresenta un nuovo capitolo nella controversa carriera politica di Yoon. La decisione potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità politica del paese.

L’ex presidente Yoon Suk Yeol è stato condannato per insurrezione per aver imposto brevemente la legge marziale nel dicembre 2024. Anche l’ex ministro della Difesa di Yoon, Kim Yong Hyun, è stato condannato per lo stesso motivo. La Corte distrettuale centrale di Seul dovrebbe pronunciare la sentenza contro Yoon oggi. Il giudice Jee Kui-youn ha dichiarato di aver ritenuto Yoon colpevole di ribellione per aver mobilitato forze militari e di polizia in un tentativo illegale di impadronirsi dell’Assemblea nazionale guidata dai liberali, arrestare politici e stabilire un potere incontrollato per un periodo di tempo “considerevole”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chiesta la pena di morte per l’ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeo. “Fu il capofila dell’insurrezione”Al termine dell’udienza del processo a Yoon Suk Yeo, ex presidente della Corea del Sud, è stata richiesta la pena di morte.

