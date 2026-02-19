L’ex presidente sudcoreano Yoon condannato all’ergastolo

L’ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato all’ergastolo per aver cercato di imporre la legge marziale. La sentenza arriva dopo un processo che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e ha sollevato dubbi sulla stabilità politica. Yoon ha tentato di usare i poteri militari per influenzare il governo, secondo quanto emerge dai documenti giudiziari. La decisione del tribunale si inserisce in un clima di tensioni crescenti tra le istituzioni e l’ex leader. La vicenda si conclude con questa pesante condanna.

Il tribunale distrettuale di Seul ha condannato all' ergastolo l'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol per aver tentato di imporre la legge marziale, in un caso che ha scosso profondamente le istituzioni del Paese. La notizia è stata diffusa dall'agenzia Yonhap, che ha riportato i dettagli della sentenza emessa al termine del primo grado di giudizio. La decisione del tribunale arriva dopo un procedimento giudiziario di grande rilievo politico e costituzionale. I giudici hanno ritenuto che l'ex capo dello Stato avesse agito con l'obiettivo di neutralizzare l' Assemblea nazionale, tentando di comprometterne il funzionamento attraverso l'invio di truppe presso il complesso parlamentare subito dopo la proclamazione della legge marziale.