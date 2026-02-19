L'ex presidente coreano Yoon condannato all'ergastolo per tentato colpo di Stato | rischiava la pena di morte

Yoon Suk-yeol, ex presidente sudcoreano, è stato condannato all’ergastolo dopo aver tentato di prendere il controllo del Parlamento con l’esercito il 3 dicembre 2024. In quella giornata, Yoon aveva dichiarato la legge marziale e ordinato ai militari di intervenire, rischiando di finire nel mirino di una pena di morte. La sentenza arriva a seguito di un processo che ha ricostruito il suo tentativo di colpo di stato, considerato un gesto estremo per consolidare il potere. La vicenda ha scosso la politica nazionale e internazionale.

Yoon Suk-yeol, ex presidente della Corea del Sud che il 3 dicembre 2024 proclamò per poche ore la legge marziale e tentò di prendere il controllo del Parlamento con i militari, è stato condannato all'ergastolo. Lo ha deciso il tribunale distrettuale di Seul. La richiesta dei procuratori era la pena di morte, anche se sulla pena capitale vige una moratoria dal 1998.