L’ex ds Perinetti Siena nel cuore Il legame umano resta fortissimo
"Sono stato a Siena quattro volte. Nell’ultima esperienza non siamo riusciti a fare ciò che volevamo, ma Siena è rimasta nel mio cuore. Ho tanti amici e un legame umano fortissimo, ancora prima che professionale. Se tornerei? La risposta di cuore è sì. Ma non dipende solo da me". A parlare, al Fol, Giorgio Perinetti. E l’ex direttore bianconero, a Siena, tornerà ad aprile per presentare ‘ Quello che non ho visto arrivare. Emanuela, l’anoressia e ciò che resta di bello ’, il libro che ha scritto, insieme al giornalista Michele Pennetti, dopo la morte della figlia. ". Penso sia un modo per invitare i genitori a riflettere e per lanciare soprattutto un messaggio di speranza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Emanuela Perinetti, morta la figlia di Giorgio, ex ds Roma/ Aveva 34 anni, era malata da tempoEmanuela Perinetti, morta la figlia di Giorgio, ex ds Roma: la ragazza aveva solo 34 anni ma era malata da tempo. E' deceduta a Milano dopo un lungo ricovero Gravissimo lutto per il dirigente ... ilsussidiario.net
L’ex ds Perinetti. Fuori dal campo c’era confusione. Così me ne andai»L'ex ds della Robur Giorgio Perinetti parla della sua esperienza al Siena, ricordando il passaggio al Bari e il desiderio di dedicare la promozione in Serie B alla figlia scomparsa. L’ex ds della ... lanazione.it
L'ex vicepresidente del Siena Claudio Mangiavacchi, figura storica del calcio senese, è l'ospite della nuova puntata di "Al Club con la Robur", in onda stasera alle ore 21 su Canale 3 Toscana. In collegamento l'ex ds Giorgio Perinetti e il figlio di Claudio, Lapo, facebook