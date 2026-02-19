L’ex direttore sportivo Perinetti ha visitato Siena, città che gli sta molto a cuore, e ha ammesso di averci messo quattro volte piede. Durante la sua ultima visita, ha spiegato, non sono riusciti a ottenere i risultati sperati, ma il legame con la città e i tifosi resta forte. Perinetti ricorda con affetto le sue esperienze passate e ha sottolineato come il suo affetto per Siena non sia mai cambiato. La sua presenza ha suscitato grande interesse tra i supporter locali.

"Sono stato a Siena quattro volte. Nell’ultima esperienza non siamo riusciti a fare ciò che volevamo, ma Siena è rimasta nel mio cuore. Ho tanti amici e un legame umano fortissimo, ancora prima che professionale. Se tornerei? La risposta di cuore è sì. Ma non dipende solo da me". A parlare, al Fol, Giorgio Perinetti. E l’ex direttore bianconero, a Siena, tornerà ad aprile per presentare ‘ Quello che non ho visto arrivare. Emanuela, l’anoressia e ciò che resta di bello ’, il libro che ha scritto, insieme al giornalista Michele Pennetti, dopo la morte della figlia. ". Penso sia un modo per invitare i genitori a riflettere e per lanciare soprattutto un messaggio di speranza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’ex ds Perinetti. "Siena nel cuore. Il legame umano resta fortissimo»

