Lewis Hamilton | Mi sento nel posto migliore in cui sia stato da tanto tempo La nuova energia in Ferrari accende il 2026
Lewis Hamilton afferma di sentirsi nel momento migliore dopo anni di sfide, grazie a una nuova energia che ha coinvolto anche la Ferrari. La scuderia italiana ha investito molto per migliorare le prestazioni e ha portato innovazioni tecnologiche al suo motore. Questo cambiamento ha ridato entusiasmo ai piloti e ai tifosi, creando un’atmosfera di attesa per la prossima stagione. La sensazione di Hamilton riflette la volontà di tornare ai vertici, mentre le macchine si preparano a correre nel 2026.
C’è una frase che racconta più di mille cronometri: “Mi sento nel posto migliore in cui sia stato da tanto tempo”. A dirlo è Lewis Hamilton, e non è una dichiarazione casuale. È il segnale emotivo e sportivo di un campione che, dopo una lunga parentesi complessa, sembra aver ritrovato entusiasmo, direzione e motivazione nel nuovo capitolo con Scuderia Ferrari. Una nuova fase, non solo un nuovo team. Il passaggio in rosso non è stato solo un cambio di casacca. Per Hamilton è una vera ripartenza. Dopo stagioni altalenanti, il sette volte iridato parla di energia diversa, di ambiente stimolante, di una squadra che lo ha accolto con entusiasmo e con una visione chiara. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche: F1, Lewis Hamilton: “Ho dovuto recuperare il tempo perso. Mi sono trovato bene con la vettura”
Australian Open 2026, Sinner: “Mi sento bene e non c’è niente che non va. Djokovic è stato migliore”Jannik Sinner si presenta in conferenza stampa e dice di sentirsi bene, anche se non nasconde la delusione per la sconfitta in semifinale contro Djokovic.
Lewis Hamilton: Buongiorno ai miei vicini di casa
Argomenti discussi: F1. C’è il mio DNA nella SF-26, mai stato così bene da anni: Lewis Hamilton rilancia le ambizioni Ferrari per il 2026; Test F1, Hamilton: Prestazioni esaltanti, questa Ferrari ha mio Dna; Thierry Neuville, la sua frustrazione in piena vista: In questo momento mi sento un po' come Lewis Hamilton.; Hamilton carica la nuova era: Questa vettura ha il mio DNA.
F1 Test Bahrain 2 | Ferrari, Hamilton: Una parte del mio DNA è nella SF-26da Sakhir - Durante la pausa pranzo della prima giornata di test della seconda settimana in Bahrain, Lewis Hamilton ha fatto il punto sul lavoro svolto con Ferrari e sulle sue sensazioni in vista dell ... f1grandprix.motorionline.com
Formula1, Hamilton: Da tempo non mi sentivo così beneRoma, 18 feb. (askanews) – Arrivare alla Ferrari è stata una sfida lo scorso anno che min sono goduto. Ora ho una stagione di esperienza alle spalle, conosco meglio l’ambiente. Così Lewis Hamilton d ... askanews.it
Un antipasto della stagione #MemasGP #LewisHamilton #OscarPiastri #Ferrari #McLaren #F1 facebook
Novità sulla Ferrari SF26. Stamattina Lewis Hamilton è sceso in pista con un'ala posteriore inedita. Il flap ruota ancora sul bordo d’entrata ma, una volta raggiunta la posizione orizzontale, continua a muoversi fino a ribaltarsi di di 180°! x.com