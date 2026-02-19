Lewis Hamilton | Mi sento nel posto migliore in cui sia stato da tanto tempo La nuova energia in Ferrari accende il 2026

Lewis Hamilton afferma di sentirsi nel momento migliore dopo anni di sfide, grazie a una nuova energia che ha coinvolto anche la Ferrari. La scuderia italiana ha investito molto per migliorare le prestazioni e ha portato innovazioni tecnologiche al suo motore. Questo cambiamento ha ridato entusiasmo ai piloti e ai tifosi, creando un’atmosfera di attesa per la prossima stagione. La sensazione di Hamilton riflette la volontà di tornare ai vertici, mentre le macchine si preparano a correre nel 2026.

C’è una frase che racconta più di mille cronometri: “Mi sento nel posto migliore in cui sia stato da tanto tempo”. A dirlo è Lewis Hamilton, e non è una dichiarazione casuale. È il segnale emotivo e sportivo di un campione che, dopo una lunga parentesi complessa, sembra aver ritrovato entusiasmo, direzione e motivazione nel nuovo capitolo con Scuderia Ferrari. Una nuova fase, non solo un nuovo team. Il passaggio in rosso non è stato solo un cambio di casacca. Per Hamilton è una vera ripartenza. Dopo stagioni altalenanti, il sette volte iridato parla di energia diversa, di ambiente stimolante, di una squadra che lo ha accolto con entusiasmo e con una visione chiara. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

