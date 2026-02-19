Levante ha scelto un look vivace e colorato durante le prove di Sanremo 2026, confermando il suo stile originale. La cantante ha optato per un abito dai toni accesi, attirando l’attenzione dei presenti. Questo è il suo terzo ritorno al Festival, dopo tre anni di assenza. La scelta di un outfit audace riflette la sua personalità e la voglia di sorprendere ancora una volta il pubblico. La cantante si prepara a esibirsi sul palco più famoso d’Italia, pronto ad accoglierla con entusiasmo.

Dopo tre anni esatti, vedremo Levante calcare ancora una volta — precisamente la terza — il prestigioso palco del Teatro Ariston. Nel 2020 la cantante classe 1987 aveva preso parte alla kermesse con Tikibombom, nel 2023 con Vivo ed è ora il turno di Sei Tu: in passato nessuno dei due brani era purtroppo riuscito a sfiorare il podio, ma era stato sicuramente premiato in seguito dalle classifiche italiane. In attesa di scoprire le sorti della nuova proposta in gara, non si può negare che sulla crescente curiosità abbia un fortissimo ascendente anche lo stile della cantautrice sicula: si sa, le sue scelte in tema di pettinature e costumi sono da sempre l’esempio perfetto di come basti poco per esprimere una forte personalità, ed è per questo che le aspettative in merito sono molto alte. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Levante, il mix and match coloratissimo alle prove di Sanremo 2026

Sanremo 2026, Levante: “Torno con il sorriso. Eurovision? Non andrei”Levante ritorna a Sanremo nel 2026, il suo terzo festival, portando con sé una nuova maturità artistica.

Nicolò Filippucci è in gara tra le Nuove Proposte a Sanremo 2026 con il brano "Laguna". In un mix di ansia e adrenalina. La video-intervistaNicolò Filippucci si prepara a salire sul palco dell’Ariston come rappresentante delle Nuove Proposte a Sanremo 2026, portando il brano

Levante piange alla scoperta che è tra i Big di #Sanremo2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.