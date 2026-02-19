Levante identifica la persona che ha lanciato la bottiglia a Cömert

L’Unione Sportiva Levante ha individuato il tifoso che ha lanciato la bottiglia contro Cömert durante la partita contro il Villarreal. La vicenda riguarda un episodio di violenza avvenuto domenica scorsa contro il Valenza, quando il giocatore è stato colpito al petto. La società ha analizzato le immagini e ha riconosciuto l’autore dell’atto. La stessa squadra ha deciso di collaborare con le autorità per garantire la sicurezza negli stadi. La ricerca dell’identità dell’individuo prosegue senza sosta.

2026-02-19 01:23:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Lui Unione Sportiva Levante ha identificato durante la partita di mercoledì contro il Villarreal alla persona che avrebbe lanciato la bottiglia che l’ha colpita al petto Comert nella partita di domenica scorsa contro Valenza. La localizzazione del singolo è avvenuta grazie al club, in collaborazione con l’ Polizia nazionale e nei prossimi giorni la sanzione che l’ente del quartiere di Orriols imporrà al tifoso la pena che dovrà scontare a livello penale. Questi fatti si sono verificati dopo la fine della partita tra Levante e Valencia, momento in cui si è verificata una disputa tra giocatori e staff tecnico di entrambe le squadre e, dopo aver separato il difensore centrale valenciano, ha ricevuto un colpo di bottiglia all’ingresso degli spogliatoi.🔗 Leggi su Justcalcio.com

L’interista che ha lanciato il petardo contro Audero non è quello che ha perso tre dita (Improta, Osservatorio)Questa mattina si sono aperte nuove polemiche intorno al mondo del calcio.

Chi e? il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo a Audero: la ricostruzione di ciò che è accadutoQuesta mattina, si è scoperto l’identità del tifoso nerazzurro che ha lanciato il petardo contro Audero durante la partita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.