Lettera con proiettile a Vatalaro | Ennesimo attacco al mio partito

Martedì sera, Vatalaro ha ricevuto una lettera con un proiettile nella cassetta della posta, un gesto che ha scatenato paura e sconcerto. La busta bianca, arrivata probabilmente durante il fine settimana, conteneva un messaggio minaccioso e simboli inquietanti. Vatalaro ha deciso di rendere pubblico l’episodio, denunciando un nuovo attacco al suo partito. La polizia ha già avviato le indagini per identificare chi si nasconde dietro questa intimidazione e capire le ragioni di questa minaccia.

"Lunedì sera quando ho trovato la busta bianca con il proiettile nella mia cassetta della posta ho pensato subito di fare un passo indietro. Ora sono più tranquillo e, considerati anche gli episodi precedenti, non credo sia un attacco personale ma al mio partito: noi continueremo a svolgere il nostro impegno politico e amministrativo". È il commento di Vito Vatalaro, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Cornaredo, al quale è stato recapitato un proiettile. A dare la notizia sono stati Romano La Russa e Guglielmo Villani, rispettivamente capo delegazione in Regione Lombardia e presidente provinciale di Fratelli d'Italia dopo aver incontrato il consigliere Vatalaro.