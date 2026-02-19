L' esperto dell' Heart team | Quel contenitore viene usato da 30 anni L' errore è stato il ghiaccio secco

Il direttore della struttura complessa di cardiochirurgia pediatrica dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, Carlo Pace Napoleone, è intervenuto a RTL 102.5 sulla vicenda del bambino di due anni che a dicembre ha ricevuto un trapianto di cuore danneggiato all'Ospedale Monaldi di Napoli. In merito al lavoro della task force di medici giunta da diverse città italiane, Pace Napoleone ha spiegato: "Siamo andati tutti quanti al Monaldi da varie città d'Italia e abbiamo incontrato i nostri colleghi della cardiologia, della cardiochirurgia, dell'anestesia e gli specialisti che hanno seguito questa triste vicenda e che ci hanno mostrato tutta la documentazione clinica, strumentale ed esami per raccontarci il decorso del piccolo paziente durante questi due mesi post trapianto.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Trapianto saltato, parla un esperto dell'"Heart team": "Il cuore andrà a un altro bambino"Un esperto dell'"Heart team" spiega che il trapianto di cuore a Napoli è stato annullato perché il bambino coinvolto non può più affrontare un ulteriore intervento.

Cuore danneggiato, lo specialista della logistica: "Sembra sia stato usato ghiaccio secco, non è appropriato"

