Arezzo, 2023 – La necessità di proteggere i corsi d’acqua ha spinto quasi 200 imprese agricole dell’Alto Valdarno a impegnarsi nella sicurezza idraulica. Questa iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione per le inondazioni e la gestione delle risorse idriche, che hanno causato danni alle coltivazioni e alle abitazioni. Le aziende si sono mobilitate volontariamente per mantenere i corsi d’acqua puliti e liberi da ostacoli. Questo movimento silenzioso dimostra come il settore agricolo possa contribuire concretamente alla tutela del territorio.

AREZZO Sfiora quota 200 l’"esercito silenzioso" di imprese agricole chiamate a prendersi cura dei corsi d’acqua dell’Alto Valdarno. È stato infatti pubblicato l’ Albo delle imprese agricole a cui il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno potrà affidare nel 2026 gli interventi di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico. Un elenco in costante crescita che, anno dopo anno, fotografa una collaborazione ormai strutturata e strategica per la sicurezza idraulica del territorio. Operatori singoli o associati, profondamente radicati nelle aree rurali, rappresentano una rete capillare in grado di garantire l’attuazione del piano annuale delle attività di bonifica e il completamento delle lavorazioni entro il 31 dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’esercito silenzioso delle imprese agricole. In prima linea per la sicurezza idraulica

