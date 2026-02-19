L’Eredità – Sfida tra Giganti in prima serata su Rai 1 | due speciali evento per il ventennale della Ghigliottina

L’Eredità torna su Rai 1 con due serate speciali intitolate “Sfida tra Giganti”, dedicate al ventennale della Ghigliottina. La produzione ha deciso di trasmettere gli eventi venerdì 20 e sabato 21 febbraio alle 21, coinvolgendo concorrenti di grande esperienza. Gli spettatori potranno vedere una sfida tra alcuni dei migliori giocatori che si sono susseguiti nel corso degli anni. La trasmissione si concentra su momenti di alta tensione e colpi di scena, offrendo un’occasione per celebrare il successo del quiz.

L'Eredità approda in prima serata su Rai 1 con due appuntamenti speciali dal titolo "Sfida tra Giganti", in onda venerdì 20 e sabato 21 febbraio alle 21.30. Due serate evento pensate per celebrare uno dei quiz show più amati e longevi della televisione italiana e festeggiare il ventennale della leggendaria "Ghigliottina". Alla conduzione, Marco Liorni, volto simbolo del programma, pronto a guidare il pubblico in una sfida spettacolare realizzata in collaborazione con Banijay Italia. L'eredità – la "Sfida tra Giganti": tornano i campioni della Ghigliottina. Per l'occasione, il programma propone una competizione senza precedenti: sei tra i campioni più volte arrivati alla Ghigliottina tornano in studio per rimettersi in gioco.