L’ensemble Theresia Harmonie ospite della Fondazione Pietà de’ Turchini

La band internazionale Theresia Harmonie arriverà a Napoli per un concerto alla chiesa di Santa Caterina da Siena. La causa è l’invito della Fondazione Pietà de’ Turchini, che vuole offrire al pubblico un’esibizione di altissimo livello. La formazione tedesca, nota per le sue interpretazioni energiche e precise, porterà un programma dedicato alla musica classica e romantica. L’evento si svolgerà venerdì sera, attirando appassionati e curiosi da tutta la città. I posti sono limitati e la prenotazione è consigliata.

L'eccellenza internazionale dei fiati a Napoli: la Theresia Harmonie alla Chiesa di Santa Caterina da Siena per il prossimo appuntamento della Fondazione Pietà de' Turchini. Tutto pronto per l'appuntamento di Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 19.00, nella Chiesa di Santa Caterina da Siena, a Napoli, la Fondazione Pietà de' Turchini accoglie i Theresia Harmonie con il concerto "Opera senza parole", appuntamento che si annuncia come una delle residenze artistiche più attese della stagione. Ensemble di riferimento per la prassi esecutiva storicamente informata, questa compagine d'élite, diretta da Lorenzo Coppola, riunisce i migliori strumentisti a fiato della Theresia Orchestra.