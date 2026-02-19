L' energia esplosiva di Samuel Antinelli arriva ad Arezzo

Samuel Antinelli, ballerino e attore classe 2005, ha portato la sua energia a Arezzo dopo aver vinto una borsa di studio ad Amici di Maria De Filippi nel 2022. Fin da piccolo, si è esibito in spettacoli e concorsi in tutta Italia, dimostrando grande talento nella danza hip hop. La sua partecipazione al talent gli ha aperto molte opportunità, consolidando la sua carriera in crescita. Ora, Antinelli si prepara a presentare il suo nuovo spettacolo nella città toscana, attirando l’attenzione di appassionati e fan.

Classe 2005, ballerino e attore, Samuel Antinelli sin da piccolo inizia ad esibirsi sui palchi in giro per l'Italia, fino a quando, nel 2022, entra a far parte del cast di Amici di Maria de Filippi nella squadra di Emanuel Lo nella categoria ballo hip hop e vince una borsa di studio per l'Accademia di Monaco di Baviera. Ha recitato nella serie Rai Rossella 2 – Il coraggio di una donna ed è stato protagonista dello spot Wind assieme a Vanessa Incontrada e Giorgio Panariello. Ha partecipato su Raidue al Tim Summer Hits e ballato nel videoclip Mon amour di Annalisa. Ha partecipato al tour "Open" del coreografo, regista e designer Daniel Ezralow.