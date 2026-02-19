Lella Costa | Una riflessione sulla pace è quantomai necessaria

Lella Costa porta in scena Lisistrata al Teatro Donizetti di Bergamo, un’interpretazione che invita a riflettere sulla pace. L’attrice ha scelto di rappresentare questa commedia antica per sensibilizzare il pubblico sui conflitti attuali. La rappresentazione, diretta da Serena Sinigaglia, si concentra sui temi di solidarietà e dialogo tra generazioni. Costa ha dichiarato che affrontare queste questioni in teatro aiuta a capire meglio le sfide di oggi. La pièce sarà in scena fino alla fine della settimana.

L’INTERVISTA. Lella Costa in scena con Lisistrata al Teatro Donizetti di Bergamo con la regia di Serena Sinigaglia. C’è un messaggio nell’opra di Aristofane che oggi è tremendamente attuale e contemporaneo, la necessità di fare la pace, a tutti i costi. E la trovata raccontata da Aristofane in Lisistrata è certo inusuale, ma quanto mai efficace. Le donne decidono di fare uno sciopero del sesso fino a che gli uomini non sigleranno la pace. Un’idea sovversiva, un capovolgimento di sguardo quello di mettere nelle mani delle donne la possibilità di interrompere un conflitto deciso e combattuto da uomini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

